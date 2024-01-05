Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 3 değişiklikle sahaya çıktı

Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, son oynadıkları Hatayspor müsabakasının 11'ine göre Kasımpaşa karşısına 3 değişiklikle sahaya çıktı. Siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan Rachid Ghezzal, 3 maç aradan sonra kadroda yer aldı.

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 3 değişiklikle sahaya çıktı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Beşiktaş’ta Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, son oynadıkları Hatayspor müsabakasının 11’ine göre Kasımpaşa karşısına 3 değişiklikle sahaya çıktı. Siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan Rachid Ghezzal, 3 maç aradan sonra kadroda yer aldı.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, ligde oynadıkları Hatayspor maçına göre Kasımpaşa karşısına 3 değişiklikle sahaya çıktı. Topraktepe; Omar Colley, Arthur Masuaku ve Daniel Amartey’in yerine Necip Uysal, Emrecan Terzi ve Gedson Fernandes’e 11’de şans verdi.

Rachid Ghezzal yeniden kadroda

Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal, 3 maç aradan sonra tekrar kadroda yer aldı. Siyah-beyazlıların yıldız ismi, Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe’nin 3-1 üstünlüğü ile sonuçlanan derbiden sonra Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Jean Onana ve Valentin Rosier ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı. Bu sezon 12 müsabakada görev alan Cezayirli oyuncu 1 gol, 3 asist katkısı yaptı.

Kartal, Kasımpaşa müsabakasına şu 11 ile sahaya çıktı:

“Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Bahtiyar Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Jackson Muleka.”

Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Cenk Tosun, Demir Ege Tıknaz, Rachid Ghezzal, Emirhan Delibaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Tayfur Bingöl ve Aytuğ Batur Kömeç ise yedeklerde yer aldı.