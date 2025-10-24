Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Konyaspor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, pas ve taktiksel çalışmalarla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maç ve bitiricilik çalışmasıyla tamamlandı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.