Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, Beşiktaş Artaş U-19 Takımı ile yapılan antrenman maçı sonrası tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından salı günü saat 13.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.