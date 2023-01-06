Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman ısınma koşularıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.
Öte yandan Teknik Direktör Şenol Güneş ile futbolcular, antrenman öncesi eski futbolcuları Rıdvan Yılmaz’ı tesislerde ağırladılar. Güneş’le futbolcuların bir süre sohbet ederek hasret giderdikleri Rıdvan Yılmaz, takıma başarılar diledi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında, yarın saat 19.00’da Vodafone Park’ta Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Güneş’in, Kasımpaşa maçı kamp kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:
Mert Günok
Ersin Destanoğlu
Emre Bilgin
Welinton Souza
Tayyip Talha Sanuç
Emrecan Uzunhan
Romain Saiss
Berkay Vardar
Necip Uysal
Tayfur Bingöl
Arthur Masuaku
Umut Meraş
Atiba Hutchinson
Salih Uçan
Gedson Fernandes
Oğuzhan Akgün
Georges Kevin Nkoudou
Nathan Redmond
Dele Alli
Jackson Muleka
Cenk Tosun
Wout Weghorst