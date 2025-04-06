Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, 1 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, 1 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, koordinasyon çalışması ve taktiksel çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

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Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında yarın saat 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşılaşacak.