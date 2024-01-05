Beşiktaş - Kasımpaşa maçının VAR'ı Emre Malok

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında bugün Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Emre Malok oldu.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa’yı konuk edecek. Tüpraş Stadyumu’nda bugün saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler’in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok’a AVAR’da Onur Öztoprak ile Esat Sancaktar eşlik edecek.