Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, 5’e 2’nin ardından oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Kayseri’ye giderek kampa girecek.