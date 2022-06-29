Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
SHA Silivri Haber Ajansı - Editör
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismal’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışması sonrası oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 16.00’da yapacağı çalışmalarla devam edecek.
İHA
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