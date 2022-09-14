Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, pas çalışması sonrası koşu ve ayak tenisi çalışmasıyla sona erdi.

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek.

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı