Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’e verilen arada hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 16.30’da yapacağı çalışmalarla devam edecek.