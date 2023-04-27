Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri’nde sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla devam edecek.