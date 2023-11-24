Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 14.00’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Samsun’a giderek kampa girecek.