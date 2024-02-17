Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Pazartesi günü Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Hosgor Optik
Hosgor Optik

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında 19 Şubat Pazartesi günü Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, çift kale taktik maçı sonrası yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi.

MDK
MDK
MDK
MDK

Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.