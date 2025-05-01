Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışma ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

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Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.