Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Antrenman, uygulanan taktik programın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla devam edecek.