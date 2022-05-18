Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Antrenman, uygulanan taktik programın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla devam edecek.
İHA
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