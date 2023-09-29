Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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sina pırlanta
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; aktivasyon, pas ve taktik çalışmalarının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 13.00’te BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Konya’ya giderek kampa girecek.