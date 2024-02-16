Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Tüpraş Stadyumu’nda Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, çift kale taktik maçı sonrası yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi.

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MDK
MDK
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Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 11.30’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.