Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Konyaspor oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

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Siyah-beyazlılar, Konyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 9.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.