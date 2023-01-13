Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamladı.

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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EditörEditör
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İstasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, 5’e 2 çalışmasının ardından oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Konya’ya gidecek.