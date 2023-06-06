Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 38. haftasında yarın saat 20.00’de Vodafone Park’ta Konyaspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve ayak tenisiyle başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile tamamlandı.