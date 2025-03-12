Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmanın ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Siyah-beyazlılar, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.