Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR'ı Mustafa İlker Coşkun

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu.

Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR'ı Mustafa İlker Coşkun
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda saat 16.00’da Konyaspor ile karşılaşacak. Mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam’ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Ali Can Alp yapacak. Maçın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak.

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Müsabakada VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun’a AVAR’da Volkan Ahmet Narinç eşlik edecek.