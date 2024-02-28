Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR'ı Mustafa Öğretmenoğlu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finaline Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR'ı Mustafa Öğretmenoğlu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finaline Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş ile Konyaspor, bugün saat 20.45’te karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Faruk Turtay olacak.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Mücadelede VAR koltuğunda ise Mustafa Öğretmenoğlu oturacak. AVAR’da da Mustafa İlker Coşkun ile Mustafa Sönmez görev yapacak.