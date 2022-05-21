Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR'ı Özgüç Türkalp

Beşiktaş'ın bugün sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgüç Türkalp oldu.

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  • 21.05.2022 12:56
  • Güncelleme: 21.05.2022 15:46
Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR'ı Özgüç Türkalp
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Beşiktaş’ın bugün sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgüç Türkalp oldu.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Konyaspor’u ağırlayacak. Vodafone Park’ta bugün saat 19.00’da oynanacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. Saka’nın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve İbrahim Bozbey yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Muhammet Ali Meteoğlu olacak.

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Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturacak. Türkalp’e AVAR olarak Serkan Tokat ve Gamze Durmuş Pakkan eşlik edecek.

İHA

SHA Editör
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