Beşiktaş Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

Beşiktaş Kulübü, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87. yıl dönümünde Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenen törenle andı.

Beşiktaş Kulübü’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yıl dönümünde Tüpraş Stadyumu’nda yapılan törenle anıldı. Törene; Başkan Serdal Adalı, Genel Sekreter Uğur Fora, Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zahide Esra Sayın, Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Gayrimenkul ve Yatırımlar ile Kadın Futbol ve Jimnastik Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu, Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, Divan Kurulu Üyeleri, Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanı Sefa Bağcı, Kongre Üyeleri ile taraftarlar başta olmak üzere sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Anma töreni, Tüpraş Stadyumu’nun önünde saat 09.05’te gerçekleştirilen saygı duruşuyla başladı. Ardından Dolmabahçe Sarayı Anma Salonu’na Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği çiçekleri bırakıldı.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.