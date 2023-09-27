Beşiktaş, ligde 54 hafta sonra 4 gol yedi

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olan Beşiktaş, ligde tam 54 hafta sonra 4 gol yedi. Siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonunun 14. haftasında Giresunspor'a sahasında 4-0 kaybetmişti.

Beşiktaş, ligde 54 hafta sonra 4 gol yedi
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Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Adana Demirspor’a 4-2 mağlup olan Beşiktaş, ligde tam 54 hafta sonra 4 gol yedi. Siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonunun 14. haftasında Giresunspor’a sahasında 4-0 kaybetmişti.

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Adana Demirspor’un konuğu oldu. Siyah-beyazlılar, rakibine 4-2 yenilerek bu sezonki ikinci mağlubiyetini aldı. Kartal, eksik mücadelelerin tamamlanmasının ardından 6 haftası geride kalan ligde 10 puanla kendisine altıncı basamakta yer buldu.

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Beşiktaş, aynı zamanda ligde tam 54 hafta sonra bir maçta filelerinde 4 gol görmüş oldu. Siyah-beyazlı ekip, 2021-2022 sezonunun 14. haftasında Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde evinde Giresunspor’a 4-0 mağlup olmuştu. Söz konusu mücadeleden sonra Kara Kartal, bu akşamki Adana Demirspor maçında kadar hiç 4 gol yiyerek kaybetmedi.