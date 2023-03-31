Beşiktaş, ligde Fenerbahçe'ye son 10 maçta 1 kez kaybetti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe’ye karşı oynadığı son 10 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde 14 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucu 49 puanla, 54 puanlı sarı-lacivertlilerin arkasında üçüncü sırada yer alan siyah-beyazlılar, mücadeleden galibiyetle ayrılarak hem rakibiyle olan puan farkını 2’ye indirmek hem de galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor.

Son 10 müsabakada 1 yenilgi

Beşiktaş’ın, Fenerbahçe karşısında en büyük motivasyonu ise ligde son 10 maçta alınan sonuçlar olacak. Kara Kartal, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Bu karşılaşmalarda 18 gol atan siyah-beyazlı takım, ağlarında da 15 gol gördü. Bu süreçteki tek yenilgisini 2019-2020 sezonunda Kadıköy’de 3-1’lik skorla alan Beşiktaş, 2020-2021 sezonunda rakibini deplasmanda 4-3 mağlup ederek 15 yıl sonra Kadıköy’de galibiyet sevinci yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, diğer galibiyetlerini 2019-2020’de evinde 2-0 ve 2017-2018 sezonunda yine sahasında 3-1’lik skorlarla almıştı.

Ayrıca iki takım arasında Spor Toto Süper Lig’de oynanan son 4 maçta ise taraflar 1’er puana razı oldu.

Süper Lig’de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 maçta alınan skorlar söyle:

2022-2023

Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0

2021-2022

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 2

2020-2021

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4

2019-2020

Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1

2018-2019

Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 3

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 1

2017-2018

Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 1