Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışması ile devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında, yarın saat 19.00’da Vodafone Park’ta MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.