Beşiktaş, Oğuzhan Akgün'ü Sarıyer'e kiraladı

Beşiktaş, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuzhan Akgün'ün sezon sonuna kadar Sarıyer'e kiralandığını duyurdu.

Beşiktaş, Oğuzhan Akgün'ü Sarıyer'e kiraladı
Editör
EditörEditör
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Beşiktaş, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuzhan Akgün’ün sezon sonuna kadar Sarıyer’e kiralandığını duyurdu.

Beşiktaş, altyapısından yetişen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuzhan Akgün’ün sezon sonuna kadar Sarıyer’e kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Akgün, 2023-24 sezonu sonuna kadar Sarıyer Spor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Oğuzhan Akgün’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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Geçen sezon kiralık olarak Sakaryaspor forması giyen genç oyuncu, 10 maçta 1 gollük katkı sağladı.