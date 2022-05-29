Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı.

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  • 29.05.2022 11:12
  • Güncelleme: 29.05.2022 11:22
Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda oy verme işlemi başladı.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi’nde yapılıyor. Kongrede üyeler, kulüp başkanlığının dışında denetleme kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri için de oy verecek. Başkanlık seçiminde Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen yarışacak.

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Oy verme işlemi saat 11.05 itibariyle başladı. Oy verme hakkına sahip 15 bin 512 üye toplam 20 sandıkta oy verecek. Oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek ve oy sayma işlemine geçilecek.

İHA

SHA Editör
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