Beşiktaş, Onana transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Jean Onana’nın Fransa ekibi Marsilya’ya kiralık olarak transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş, sezon başında Fransız ekibi Lens’ten kadrosuna kattığı Jean Onana’yı Marsilya’ya kiraladı. Transferin detayı ile ilgili siyah-beyazlıların Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior Onana Onana’nın 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Olympique De Marseille kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Olympique De Marseille kulübünün 4.500.000 Avro tutarında satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2023/2024 sezonu sonuna kadar ücreti Olympique De Marseille kulübü tarafından karşılanacaktır."