Beşiktaş, Onur Bulut'u kadrosuna kattı
Beşiktaş, Kayserispor'dan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Bulut ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Beşiktaş, Kayserispor’dan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Bulut ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüp transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Onur Bulut ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır" denildi.
Onur Bulut bu sezon ligde Kayserispor formasıyla 21 maça çıkarken, 3 gol atıp, 3 de asist katkısında bulundu.