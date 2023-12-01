Beşiktaş, özel misafirlerini ağırladı

Beşiktaş Futbol Takımı, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, Kızılay Bayrampaşa şubesinden gelen özel konuklarını ağırladı.

Beşiktaş, özel misafirlerini ağırladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Beşiktaş Futbol Takımı, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanda, Kızılay Bayrampaşa şubesinden gelen özel konuklarını ağırladı.

Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcular, sabah antrenmanı sırasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında bir araya geldikleri konuklarıyla yakından ilgilendiler.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik ekip, ziyaretin sonunda konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdiler.