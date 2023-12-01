Beşiktaş, özel misafirlerini ağırladı
Beşiktaş Futbol Takımı, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, Kızılay Bayrampaşa şubesinden gelen özel konuklarını ağırladı.
Beşiktaş Futbol Takımı, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanda, Kızılay Bayrampaşa şubesinden gelen özel konuklarını ağırladı.
Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcular, sabah antrenmanı sırasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında bir araya geldikleri konuklarıyla yakından ilgilendiler.
Beşiktaşlı futbolcular ve teknik ekip, ziyaretin sonunda konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdiler.