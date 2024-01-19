Beşiktaş, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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EditörEditör
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında, yarın saat 19.00’da Pendik Stadı’nda Pendikspor ile karşılaşacak.