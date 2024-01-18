Beşiktaş, Rosier'in Nice'e kiralandığını açıkladı

Beşiktaş, 27 yaşındaki Fransız futbolcu Valentin Rosier'in sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'e kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş, Rosier'in Nice'e kiralandığını açıkladı
Editör
EditörEditör
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Beşiktaş, 27 yaşındaki Fransız futbolcu Valentin Rosier’in sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla Fransa Ligue 1 takımlarından Nice’e kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlılardan, transfere ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Valentin Rosier’in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda OGC Nice kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre OGC Nice kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2023/2024 sezonu sonuna kadar ücreti OGC Nice kulübü tarafından karşılanacaktır" denildi.