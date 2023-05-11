Beşiktaş, Sabah FC maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sabah FC ile oynayacağı dostluk maçının hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Sabah FC ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 15.00’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Bakü’ye giderek kampa girecek.