Beşiktaş, Sabah FC maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sabah FC ile oynayacağı dostluk maçının hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı. Basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sabah FC ile oynayacağı maç için bugün saat 15.00’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Bakü’ye giderek kampa girecek.