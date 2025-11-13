Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dört günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dört günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı çift antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.