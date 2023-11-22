Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Beşiktaş, Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Basına kapalı yaklaşık 1,5 saat süren idman, ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.