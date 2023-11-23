Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geleceği Samsunspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında karşı karşıya geleceği Samsunspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. Haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan siyah-beyazlı oyuncular, çift kale taktik maçıyla antrenmanı noktaladı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.