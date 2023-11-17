Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.