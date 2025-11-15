Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.