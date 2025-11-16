Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in on 13. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah salonda yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in on 13. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah salonda yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, gruplar halinde kuvvet, koordinasyon ve esneklik çalışması gerçekleştirdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.