Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 pas çalışmasının ardından oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi. Basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürdü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Samsunspor maçı için bugün saat 14.00’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Samsun’a gidecek.