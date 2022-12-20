Beşiktaş, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Şanlıurfaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Şanlıurfaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yardımcılarının yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman; kuvvet, esneklik ve denge çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, sahada yapılan koordinasyon çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Şanlıurfaspor müsabakasının hazırlıklarına bugün saat 16.00’da gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü