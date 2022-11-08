Beşiktaş, Serik Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Serik Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5’e 2 ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan bir grup taraftar Futbol A Takımı’nın antrenmanını izledi. Daha sonra futbolcular taraftarlara hediye edilen formaları imzaladı, ardından hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın saat 21.00’de Vodafone Park’ta Serik Belediyespor ile karşılaşacak.