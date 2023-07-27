Beşiktaş sezonu galibiyetle açtı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında KF Tirana'yı 3-1'lik skorla geçerek, sezona galibiyetle başladı.

Beşiktaş sezonu galibiyetle açtı
Editör
EditörEditör
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında KF Tirana’yı 3-1’lik skorla geçerek, sezona galibiyetle başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaştı. Beşiktaş Stadyumu’ndaki müsabaka siyah-beyazlılar 3-1 kazandı. Beşiktaş, bu sonuçla 2023-2024 sezonunda çıktığı ilk resmi müsabakayı galibiyet ile tamamlamış oldu.

Beşiktaş’ın gollerini 21. dakikada Onur Bulut, 42. dakikada Jackson Muleka ve 90+4. dakikada Semih Kılıçsoy atarken, Tirana’nın tek sayısı ise 83. dakikada Kaina’dan geldi.