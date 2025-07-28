Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapmayla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

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Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.