Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile yarın sahasında oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçının hazırlıklarını tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile yarın sahasında oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlılar, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Shakhtar Donetsk müsabakasının taktiği üzerinde durdu.

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İdmana sakatlıkları bulunan Mustafa Hekimoğlu, Fahri Kerem Ay ve Can Keleş katılmadı.