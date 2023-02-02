Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 ile devam eden idman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Sivasspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını, yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Sivas’a giderek kampa girecek.

Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti